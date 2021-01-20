Военный эксперт с Украины захотел «достать до Кремля ракетой»

https://static.news.ru/photo/8a845f0a-5b58-11eb-b022-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Украинские власти должны тратить на перевооружение по $3-4 млрд, чтобы иметь возможность «показывать зубы Кремлю». Об этом заявил писатель и военный эксперт Валентин Бадрак.

Тогда мы за пять лет сможем продемонстрировать зубы, так сказать, Кремлю и в действительности иметь ракеты. Я тут слышал о дальности до 500 километров, — сказал Бадрак в эфире Apostrophe TV.

Он добавил, что только нехватка политической воли мешает Киеву создать ракеты дальностью до полутора тысяч километров. По мнению Бадрака, наличие такого вооружения у Украины позволило бы изменить риторику переговоров с Москвой.

И можно было достать до Кремля ракетой, — заключил эксперт.

Ранее советник по информационной политике украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что в случае войны Украина может «перейти в наступление» на Россию.

Украинские политики регулярно выступают с различными антироссийскими заявлениями. Так, политолог Зиновий Свереда предложил «устроить российскому флоту Пёрл-Харбор», захватить Крым и взорвать Крымский мост.

Как сообщал NEWS.ru, эксперты из американского Совета по международным отношениям и Центра превентивных действий решили спрогнозировать возможность прямого военного столкновения между РФ и Украиной в наступившем году.