Военкор Поддубный рассказал, почему ФРГ продолжает насыщать ВСУ оружием Поддубный: Германия отправляет ВСУ оружие под влиянием политики США

Фото: МО Украины

Германия продолжает насыщать оружием Вооруженные силы Украины, веря, что делает вклад в собственную безопасность, написал в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. По его словам, Берлин находится под полным влиянием навязанной Вашингтоном политики.

Военкор напомнил, что в новый пакет военной помощи Украине от Германии вошли три РСЗО HIMARS, 10 танков Leopard 1, мостоукладчик Biber, 16 заправочных машин Zetros, минные тралы, бронемашины для разминирования Wisent и прочая инженерная техника. Кроме того, Киев получит более 50 разведывательных беспилотников Heidrun и Vector и порядка 700 единиц стрелкового оружия.

Германия по-прежнему является самым главным спонсором киевского режима в Европе. Берлин, находящийся под полным влиянием политики, навязанной Вашингтоном, свято верит, что передавая оружие киевскому режиму, тот делает вклад в собственную безопасность, — написал военкор.

Ранее газета El Pais со ссылкой на правительственные источники информировала, что Испания согласилась поставить ракеты для систем ПВО Patriot на Украину в условиях давления со стороны НАТО и Евросоюза. Обозреватель издания Мигель Гонсалес добавил, что требования поставить вооружение Киеву получили и другие европейские страны. При этом отмечается, что передавать сами системы противовоздушной обороны Киеву Мадрид не собирается.