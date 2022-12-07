Военкор оценил планы Киева по наступлению на Крым Военкор Коц: Киев всерьез задумывается о наступлении на Крым

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Заявления Киева о наступлении на Крым вовсе «не сумасбродны», заявил военный корреспондент Александр Коц. В интервью KP.RU он подчеркнул, что бояться этого не стоит, нужно лишь понимать, что Киев задумывается об этом всерьёз. В ноябре атаку на Крым анонсировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Бояться не надо, надо понимать, что они держат это в уме и на полном серьезе. Это не сумасбродное заявление городского сумасшедшего, у них действительно это есть в планах, — заявил военкор.

Коц убежден в том, что если бы Россия не начала спецоперацию на Украине, ВСУ развязали бы войну против Донбасса и попросту «смяли» регион.

Просто задавили бы количеством. И на кураже [ВСУ] пошли бы дальше на Крым. И завязались бы тяжелые бои, — добавил он.

По словам Коца, если украинской армии удастся провести зимой операцию контрнаступления, к примеру на Запорожском направлении, то она сможет отделить часть войск ВС РФ от основных сил и обеспечить беспрепятственный выход к Крыму. Военный корреспондент отмечает, что Москва просчитывает подобные варианты развития событий и укрепляет приграничные территории.

Если сейчас, в зимнюю кампанию, им удастся наступательная операция, например на Запорожском направлении, они могут разрезать нашу группировку и выйти к границе с Крымом. Поэтому не случайно там сейчас линии обороны мощные возводятся. Это значит, что мы просчитываем все сценарии, — отметил Коц.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов ранее заявил, что боевые действия на территории страны могут закончиться к концу весны 2023 года. Представитель военного ведомства также выразил надежду, что ВСУ «вернутся в Крым» в декабре 2022 года.