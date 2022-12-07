Военкор назвал имя командира ВСУ, приказавшего обстрелять Донецк Военкор Руденко: приказы об обстрелах Донецка отдает командир бригады ВСУ Кураш

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко назвал имя командира вооруженных сил Украины, который отдает приказы об обстрелах Донецка. По словам военкора, речь идет о командире 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковнике Евгении Кураше.

Именно этот человек отдает приказы на обстрелы центра Донецка, — написал Руденко.

Ранее в Верховном суде ДНР сообщили о гибели судьи Военного суда республики Виктора Исаева при обстреле Донецка. Гибель мужчины в инстанции назвали невосполнимой и тяжелой утратой для всего местного судейского корпуса.

Также СМИ сообщали, что в результате обстрелов погибла депутат парламента ДНР Мария Пирогова. Ее тело обнаружили недалеко от ЦУМа в Ворошиловском районе.