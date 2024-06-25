Военэксперт раскрыл последствия уничтожения украинской защиты от дронов Военэксперт Матвийчук: ВСУ потеряют критические инфраструктурные объекты

Фото: МО РФ

Из-за того, что Россия уничтожила украинскую защиту от дронов стоимостью полмиллиарда долларов, ВСУ потеряют критические инфраструктурные объекты, рассказал Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, ВСУ не ожидали, что ВС РФ атакуют ракетами, а не дронами.

Чем это грозит ВСУ? Потерей критических инфраструктурных объектов, которые сегодня влияют на экономику Украины, она не может развиваться. Простые жители практически по 8-12 часов сидят без света, так как энергетические мощности полностью подорваны нашими ударами, — объяснил эксперт.

Полковник отметил, что Украина вложилась в строительство сооружений радиоэлектронной борьбы с дронами, однако Россия отправила не их, а ракеты. Кроме того, теперь из-за урона, который был нанесен энергетической системе Украины, остановилась экономика.

Вся мощность была в том, что она имела великолепный энергетический запас для тяжелой промышленности, для металлургии, для машиностроения. Сегодня это все выведено из строя, экономика полностью остановилась, и ничего они производить не могут, — добавил Матвийчук.

Ранее бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что Киев потратил на защиту от беспилотников полмиллиарда долларов, но ее ликвидировала Россия. Данные сооружения были уничтожены не дронами, а российскими ракетами, подчеркнул он. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.