Военэксперт оценил вероятность решающего сражения на Украине летом 2024-го Военэксперт Литовкин: в ближайшем будущем решающего сражения на Украине не будет

Фото: МО РФ

В ближайшем будущем решающего сражения на Украине не будет, считает полковник в отставке Виктор Литовкин. В разговоре с NEWS.ru военный эксперт выразил мнение, что нынешний конфликт никто не позволит завершить, так как Украина перестала быть самостоятельным государством и находится под руководством США и НАТО.

Решающее сражение в данном случае — это демагогия. Вот взятие Берлина в период Великой Отечественной войны можно было назвать решающим сражением. Нынешний конфликт Украине никто не позволит завершить, это ведь не самостоятельное государство. Им руководят США и НАТО, которым невыгодна приостановка боевых действий, — пояснил эксперт.

По словам Литовкина, Запад хочет таким образом разорить Россию. Он предположил, что в скором времени вряд ли удастся завершить специальную военную операцию. Эксперт отметил, что РФ еще не достигла целей СВО. Он также считает, что президенту США Джо Байдену нужно добиться хоть каких-то успехов на Украине перед президентскими выборами.

Дойти до польской границы нужно, потому что если Украина продолжит существовать в нынешнем своем виде, со своим режимом, то нам будет грозить новая война, — заключил эксперт.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее предположил, что сообщение о переброске элитного спецназа «Ахмат» на Харьковское направление говорит о сложном положении в этом районе. Он не исключил, что сражение будет не решающим, но переломным, в ходе которого ВС РФ причинят огромный ущерб ВСУ, после чего продолжат наступление.