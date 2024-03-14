Военэксперт оценил сообщения о нехватке солдат в ВСУ Военэксперт Баранец: ВСУ не испытывают дефицита в людях и боеприпасах

Фото: МО Украины

Информация о том, что ВСУ испытывают нехватку живой силы и боеприпасов в зоне СВО, является западной и украинской пропагандой, заявил в беседе с «Радио 1» военный обозреватель, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, «нытье» Украины об отсутствии у нее снарядов и личного состава не соответствует действительности.

Они воюют и воюют, солдаты у них не кончаются и не кончаются. <...> Есть у них боеприпасы и есть у них личный состав. И достаточно матерый личный состав, который умеет воевать, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что считает себя человеком, которому «на уши не повесишь лапшу». Баранец также объяснил, что ожесточенные бои за населенный пункт Работино идут, так как переход села под российский контроль позволит выполнить дальнейшие стратегические прорывы в направлении Славянска и Краматорска. Поэтому, по словам эксперта, ВСУ стремятся удержать этот объект.

Ранее военный эксперт и офицер запаса Александр Матюшин рассказал, что российские военные ведут активные наступательные действия на Донецком и Артемовском направлениях, продвигаясь к Георгиевке. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.