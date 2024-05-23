Военэксперт объяснил, что ВС России «так усердно долбят» в Харькове Военэксперт Перенджиев: ВС России бьют в Харькове по иностранной технике ВСУ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России «усердно долбят» по системе обеспечения обороны противника в Харькове, заявил военный эксперт Александр Перенджиев. В беседе с NEWS.ru он отметил, что речь идет о поступлении вооружений и боевой техники. Он уточнил, что подкрепление идет не только со стороны самого Киева, но и от иностранных союзников.

В Харькове мы так усердно долбим систему обеспечения обороны противника. В первую очередь речь идет о поступлении вооружений, военной техники, подкреплениях, которые идут. И подкрепление идет не только исключительно со стороны Киева, но и иностранное подкрепление, — пояснил эксперт.

Перенджиев подчеркнул, что военную технику и вооружение подвозят непосредственно в сам Харьков. По его словам, при помощи уничтожения этой техники российская армия не дает ВСУ никакого шанса организовать какое-либо сопротивление.

Мы не даем противнику никакого шанса организовать какое-либо сопротивление. Наша долбежка по Харькову будет продолжаться бесконечно, пока не выполним задачи спецоперации, — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили железнодорожный состав с военной техникой украинских войск. По данным Telegram-канала «Военное дело», объект ВСУ находился на станции Люботин недалеко от административного центра Харьковской области. Минобороны России эту информацию не комментировало.