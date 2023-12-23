Военэксперт назвал самый «кусачий» род войск Украины Военный эксперт Дандыкин назвал системы ПВО самым «кусачим» родом войск Украины

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Patriot

Главной задачей для Вооруженных сил России в зоне спецоперации является уничтожение украинских систем противовоздушной обороны, которые можно назвать самым «кусачим» родом войск ВСУ, высказался в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, необходимо уничтожать ПВО, чтобы российская авиация свободнее действовала над территорией боевых действий.

Все небо над Украиной находится под контролем нашей ПВО, поэтому нужно думать не об F-16, а об уничтожении украинских систем ПВО — это главная задача для нас, первоочередная. Нравится нам, не нравится, но ПВО Украины «кусается», она довольно крепкая, им подкидывают Patriot — как угодно относитесь к этому комплексу, но это единственная, кстати, дальнобойная система ПВО у НАТО, Patriot очень опасен, — объяснил Дандыкин.

Эксперт добавил, что на вооружении у ВСУ также есть С-300 и другие системы, в том числе среднего радиуса, очень много переносных ракетных комплексов. Дандыкин предположил, что Украине передадут максимум 50 истребителей F-16, но не последних модификаций, поэтому российским войскам необходимо прежде всего думать об уничтожении ПВО.

О том, что военно-воздушные силы и система ПВО Украины уничтожены почти полностью, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал в марте 2022 года. По его словам, в тот момент из 180 комплексов ЗРК большой и средней дальности были выбиты 152.

С тех пор западные союзники неоднократно поставляли Киеву системы ПВО и боеприпасы к ним. Накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что для поставок Украине подготовят первые 18 истребителей F-16.