Названа причина проблем ВСУ с Abrams Эксперт Дандыкин: неподготовленная армия Украины не справляется с танками Abrams

Фото: Matthias Merz/dpa/Global Look Press

Танк Abrams

Слабая подготовка военнослужащих привела к тому, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с проблемами при использовании американских танков M1 Abrams, считает военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, многое зависит от того, кто управляет бронетехникой.

Многое зависит от того, кто танком управляет. А подготовленных танкистов у Украины осталось мало, так что гореть там будут любые танки. Ну и, конечно, важен и профессионализм тех, кто эти машины подбивает, — объяснил эксперт.

То, что их можно уничтожить, это не вина американцев, а заслуга российских военных, которые их сжигают, отметил капитан. Кроме того, Abrams не самый новый танк, однако стоит на вооружении США, так как у него много достоинств.

Однако у бронетехники есть и много недостатков, добавил Дандыкин. Он тяжелый и не очень приспособлен для работы на территории Украины, заключил эксперт.

Ранее военкор Александр Коц вспомнил цитату из фильма «28 панфиловцев», говоря о жалобах украинских военных на проблемы с переданными американскими танками Abrams. По его словам, главный недостаток боевой техники заключается в уязвимости перед дронами. Коц отметил, что украинцы признают: как только «американец» оказывается на поле боя, он сразу же становится целью номер один. К танку летит все, что может лететь.