Во Франции умер один из лидеров «Красного мая» 1968 года

https://static.news.ru/photo/8433be44-8957-11ea-a2be-fa163e074e61_660.jpg Анри Вебер Фото: Henri Weber/CC BY-SA 2.0/wikimedia.org

От коронавируса во Франции умер один из лидеров Социалистической партии Анри Вебер. Политик, которому было 75 лет, известен больше как один из лидеров студенческого восстания 1968 года, известного как «Красный май».

26 апреля от COVID-19 скончался Анри Вебер, один из деятелей Мая 1968 года в Париже. Анри Вебер впервые увидел свет в плавучем госпитале на барже, пришвартованной к берегу Сырдарьи в Ленинабаде, куда его родителей польских евреев выслали после того, как «восточные кресы» второй Речи Посполитой в конце 1939 года вошли в состав СССР. После войны родители Вебера вернулись в Польшу, а оттуда оперативно перебрались во Францию. В начале 60-х годов Вебер становится активистом левого студенческого движения и студенческого профсоюза ЮНЕФ, — сообщил в Facebook публицист Дмитрий Костенко, который в 1990-е годы был лидером профсоюза «Студенческая защита».

В 1960-е годы Анри Вебер был одним из создателей троцкистской организации «Коммунистическая революционная молодёжь» (JCR) и стал редактором её газеты. В 1968 году он вошёл в руководство «Движения 22 марта», объединившего основные студенческие ультралевые группы, и выступил организатором основных событий «Красного мая»: студенческой демонстрации 3 мая, захвата Сорбонны и театра «Одеон», первой ночи баррикад 11 мая, совместной демонстрации с профсоюзами и демонстрации против «гренельских соглашений» между правительством и контролируемым просоветской компартией профобъединением CGT.

В 1969 году Анри Вебер занимался координацией президентской кампании единого кандидата ультралевых Алена Кривина.

Анри Вебер в начале 1980-х разорвал с радикальной левой и вступил в Социалистическую партию, где сделал блестящую карьеру. Он стал сенатором, заместителем мэра Сен-Дени, национальным секретарём соцпартии, депутатом Европарламента и даже членом делегации парламентского сотрудничества ЕС — Россия. Но помнить его будут не за унылые карьерные достижения и не за тонкие философские эссе, а как одного из отвязных вожаков студенческого бунта, — написал Костенко.

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