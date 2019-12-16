Верховный комиссар по вопросам подготовки реформы пенсионной системы Франции Жан-Поль Делевуа подал в отставку после обвинения в конфликте интересов.
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Жан-Поль Делевуа представил своё прошение об отставке президенту, который с сожалением принял его, — рассказали в администрации французского главы.
Делевуа был назначен верховным комиссаром по пенсионной реформе в сентябре 2017 года.
Ранее во Франции прошли масштабные забастовки против пенсионной реформы. Протесты побили по численности рекорды акций «жёлтых жилетов». Первая крупная акция прошла 5 декабря, а вторая — 10 декабря. В начале декабря на улицы Франции вышли от 800 тысяч до 1,5 млн участников. Для сравнения, в акциях «жёлтых жилетов» участвовали около 300 тысяч человек, писал NEWS.ru.
Недовольство французов вызвали планы французского правительства упразднить особые пенсионные режимы, которые позволяли работникам отдельных отраслей выходить на пенсию раньше и получать больше. Власти также намерены продлить для всех категорий граждан периоды пенсионных взносов.
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