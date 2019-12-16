https://static.news.ru/photo/f071365a-2001-11ea-a5f2-fa163e074e61_660.jpg Жан-Поль Делевуа Фото: Stephen Caillet/Panoramic/Global Look Press

Верховный комиссар по вопросам подготовки реформы пенсионной системы Франции Жан-Поль Делевуа подал в отставку после обвинения в конфликте интересов.

Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец.

Жан-Поль Делевуа представил своё прошение об отставке президенту, который с сожалением принял его, — рассказали в администрации французского главы.

Делевуа был назначен верховным комиссаром по пенсионной реформе в сентябре 2017 года.

Ранее во Франции прошли масштабные забастовки против пенсионной реформы. Протесты побили по численности рекорды акций «жёлтых жилетов». Первая крупная акция прошла 5 декабря, а вторая — 10 декабря. В начале декабря на улицы Франции вышли от 800 тысяч до 1,5 млн участников. Для сравнения, в акциях «жёлтых жилетов» участвовали около 300 тысяч человек, писал NEWS.ru.

Недовольство французов вызвали планы французского правительства упразднить особые пенсионные режимы, которые позволяли работникам отдельных отраслей выходить на пенсию раньше и получать больше. Власти также намерены продлить для всех категорий граждан периоды пенсионных взносов.