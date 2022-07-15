Власти Запорожской области заявили, что регион навсегда потерян для Украины Член главсовета администрации Рогов: Запорожская область навсегда потеряна для Украины

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Владимир Рогов

Запорожская область навсегда потеряна для Украины, заявил РИА Новости член главного совета администрации области Владимир Рогов. Он добавил, что теперь регион «навсегда найден Россией» и присоединится к ней.

Запорожская область навсегда потеряна для Украины — так же, как и Украина потеряна навсегда для нынешнего киевского режима. Теперь для Запорожской области главное, что она навсегда найдена Россией и станет ее неотъемлемой частью, — сказал Рогов.

По его словам, в регионе проводились социологические исследования, результаты которых свидетельствуют о том, что большинство жителей области «видят свое будущее в составе России». В связи с этим власти Запорожья начали подготовку к референдуму и «затягивать» с его проведением не будут, добавил Рогов.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий заявил, что плебисцит пройдет в первой половине сентября. Рогов отметил, что окончательная дата голосования будет зависеть от уровня «вовлеченности людей».