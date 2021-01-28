Власти Украины возбудили уголовное дело о вмешательстве в выборы США

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Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело после того, как Минфин Соединённых Штатов Америки 11 января 2021 года сообщил о введении санкций против семи граждан Незалежной и четырёх информресурсов на фоне с якобы вмешательством в выборы в США, рассказал глава офиса президента европейской страны Андрей Ермак.

Чиновник отметил, что власти в Киеве являются категорическими противниками вмешательства в дела любой страны, в том числе во внутреннюю политику самой Незалежной. Он заверил, что по распоряжению лидера Украины Владимира Зеленского спецслужбы применят все усилия, чтобы привлечь к ответу тех, кто, возможно, организовал или принял участие во вмешательстве в выборы в США вне зависимости от занимаемых ими постов, передаёт офис президента Украины.

Под ограничения Белого дома попали депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский (встречался с адвокатом лидера США Дональда Трампа — Рудольфом Джулиани), экс-члены кабмина Незалежной Константин Кулик (бывший генпрокурор страны), Александр Онищенко (бизнесмен, скрывается от киевской власти, его подозревают в коррупции) и Андрей Телиженко (некогда дипломат). Кроме того, в список внесены медиаменеджер Пётр Журавель, журналист Дмитрий Ковальчук и экс-помощник внефракционного депутата Рады Андрея Деркача Антон Симоненко. Среди организаций под санкции попали четыре информационных ресурса: «Эра-Медиа», информагентство Only News, NabuLeaks и «Скептик», «Бегемот Медиа».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина не чувствует напряжённости в отношениях с Соединёнными Штатами Америки после того, как 11 января 2021 года Минфин США ввёл санкции против граждан и организаций Незалежной за вмешательство в выборы в США, заявил глава МИД европейской страны Дмитрий Кулеба во время брифинга 14 января 2021-го.