Власти Швейцарии объяснили, почему не передадут российские активы Украине Минэкономики Швейцарии: передача активов РФ Украине нарушила бы право собственности

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Передача замороженных в Швейцарии российских активов Украине нарушила бы право собственности, заявил в беседе с Le Matin Dimanche министр экономики страны Ги Пармелен. По его словам, в военном конфликте Москвы и Киева он поддерживает Украину, однако выступает на стороне международного права.

Швейцария всегда на стороне международного права и с самого начала четко осудила грубое нарушение Россией этого права. <...> В Швейцарии Конституция гарантирует соблюдение права собственности, — подчеркнул Пармелен.

Ранее руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Он уточнил, что ведомство будет перенаправлять эти средства Госдепартаменту, который будет распределять их Киеву.

До этого агентство Bloomberg заявило, что немецкое правительство может передать Украине замороженные российские активы в том случае, если союзники сделают то же самое, и будут решены юридические вопросы. По сведениям агентства, глава МИД ФРГ Анналена Бербок видит в качестве варианта действий как минимум частичную конфискацию.