Власти Одессы в 2020 году ожидают 4-5 млн туристов

https://static.news.ru/photo/bdf5cbb6-928c-11ea-9a26-fa163e074e61_660.jpg Одесса Фото: Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

Власти Одессы ожидают, что в текущем году город посетят около 4-5 млн туристов, несмотря на ситуацию с коронавирусом, заявил глава областной администрации Максим Куцый.

Он выразил надежду, что в ближайшее время все вернутся к нормальной жизни, даже с определёнными ограничениями, связанными с поездками за границу, но не внутри государства.

При наличии коллективного иммунитета этот вопрос будет решён. Ещё пока не проводили детальных прогнозов, — отметил Куцый.

По его словам, большинство туристов будут приезжать с Украины, так как авиасообщение с другими странами всё ещё закрыто, передаёт «Левый берег».

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин заявил, что из-за пандемии коронавируса фактически остановился международный туризм. По его словам, для его возвращения на прежние уровни понадобится время.