Власти Норвегии допустили возможность закупки вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/ca93a038-8c9a-11eb-9ffb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Норвегия может приобрести российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», если препарат получит одобрение европейского регулятора. Об этом заявила глава правительства страны Эрна Сульберг.

Мы открыты к тому, чтобы купить российскую вакцину, если она доступна, если у нас есть к ней доверие и мы можем закупить её совместно с ЕС. Но мы не готовы покупать вакцины, которые не получили одобрения в ЕС, — цитирует премьера телеканал NRK.

Сульберг добавила, что Осло пока не контактировал с Москвой по вопросу закупки вакцины. Она также предположила, что страна сможет получить российский препарат не ранее начала лета, а к этом сроку, по расчётам властей, вакцинация в Норвегии уже должна выйти на высокий уровень

Как ранее писал NEWS.ru, глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» действительно нужна Европе. Он выразил надежду, что в ближайшем будущем препарат будет использоваться в странах ЕС.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) допустили, что «Спутник V» может быть допущен на рынок ЕС через шесть-восемь недель.