Власти Нидерландов заявили о готовности дать Украине миллиарды евро И. о. премьер-министра Нидерландов Рютте пообещал Украине €1 млрд

Фото: IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

Марк Рютте

Нидерланды планируют в 2024 году направить €1 млрд на военную помощь Украине, заявил в Twitter (Х) и. о. премьер-министра страны Марк Рютте. Политик уточнил, что эта сумма станет дополнением к уже запланированным €2 млрд.

Я только что объявил в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Нидерланды выделят в этом году еще €1 млрд на военную поддержку. Это в дополнение к уже запланированным €2 млрд. Также решено, что на следующий год мы выделим €3 млрд на военную поддержку [Украины], — уточнил Рютте.

Ранее стало известно, что Латвия в ближайшее время собирается отправить на Украину первую партию дронов. Премьер-министр республики Эвика Силиня уточнила, что балтийская страна уже работает над производством аппаратов.

По словам главы латвийского правительства, страна в общем собирается выделить на отправку ВСУ дронов €9 млн. Она также добавила, что республика планирует внести €10 млн в финансирование поставок боеприпасов, инициированное Чехией. В общей сложности Латвия в текущем году выделит на поддержку Украины 0,25% ВВП.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получит $1,5 млрд от Великобритании и Японии по программе Всемирного банка в рамках займа в поддержку политики развития (DPL). Шмыгаль выразил благодарность партнерам за вклад в макрофинансовую стабильность Украины. По его словам, средства направят на социальные и гуманитарные цели, а также на восстановление страны.