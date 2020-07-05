Власти Нидерландов откажутся от обозначения пола человека в паспортах

https://static.news.ru/photo/5ff2f674-beba-11ea-8a73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ppe/Global Look Press

Министр образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен рассказал, что правительство страны приняло решение отказаться от графы «пол» в документах, удостоверяющих личность. Полностью этот пункт исчезнет из паспортов в 2025 году.

По его словам, от регистрации пола откажутся там, где это возможно. При этом заграничные паспорта граждан сохранят эту информацию, так как должны соответствовать требованиям Европейского союза, передаёт NU.nl.

Люди должны создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности, — подчеркнул чиновник.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый закон о «третьем поле» вступил в силу в Германии с 1 января 2019. Согласно этому закону, теперь немецкие интерсексуалы смогут при заполнении официальных документов указывать свою половую принадлежность не как «женскую» или «мужскую», а как «иную».

Аналогичные законы были приняты в Австрии, Австралии, Новой Зеландии, Индии и Канаде, а также на острове Мальта. По данным ООН, в мире рождается около 1,7% людей с интерсексуальными половыми признаками. Примерно столько же рождается людей с рыжими волосами.