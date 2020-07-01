Власти Киева усилили ограничения из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/ebc9bcaa-bb9f-11ea-b09d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти украинской столицы приняли решение усилить противоэпидемиологические меры в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, до 22:00 ограничивается работа заведений общепита, развлекательных учреждений, а также проведение различных массовых мероприятий.

Эти ограничения вынужденные и направлены на удержание распространения болезни, — цитирует РИА Новости градоначальника.

По словам Кличко, в Киеве с начала пандемии зафиксировано 5,1 тысячи случаев заражения коронавирусом, из которых 101 — за последние сутки.

В целом по Украине, согласно информации местного минздрава, выявлено 44,9 тысячи заболевших. Выздоровели 19,5 тысячи человек, жертвами инфекции стали 1173 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине за последний месяц вдвое выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом в больницы помещаются те, чьё состояние оценивается как тяжёлое или средней тяжести. Наряду с Азербайджаном, Молдовой, Боснией и рядом других государств, Украина входит в список стран с высокими темпами распространения COVID-19.

Всего коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира. Общее число заболевших превышает 10,3 млн. За время пандемии от инфекции умерли более 505 тысяч человек и свыше 5 млн выздоровели.

Россия занимает третье место по уровню заболеваемости, уступаю США и Бразилии. В нашей стране зафиксировано 654,4 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 422,3 тысячи пациентов, умерли 9,5 тысячи.