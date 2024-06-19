Власти Германии предупредили о возможном теракте во время Евро-2024 FT: в Германии предупредили о возможном теракте во время Евро-2024

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Власти Германии предупредили о возможном теракте во время Евро-2024, пишет Financial Times. Глава Федерального ведомства по защите конституции ФРГ Томас Хальденванг заявил, что атака может быть подобной нападению на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

Возможный сценарий — крупномасштабная скоординированная атака, подобная той, которую мы недавно наблюдали в Москве, — заявил Хальденванг.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье был совершен вечером 22 марта. Несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». Погибли 145 человек. После стрельбы начался сильный пожар, второй этаж концертного зала полностью выгорел и обрушился.

Свыше 1,7 тысячи человек признаны потерпевшими в результате теракта в «Крокусе». В СК рассказали, что всего было проведено более 20 обысков, свыше 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз.

Telegram-канал Mash сообщил, что фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» продолжат держать в одиночных камерах московского СИЗО «Лефортово». По данным канала, их должны были перевести в более просторные камеры, но сотрудники правоохранительных органов отказались от этой идеи из опасений, что другие заключенные на эмоциях могут устроить над ними самосуд.