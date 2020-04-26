Власти ФРГ подтвердили попытки КНР тайно повлиять на чиновников Германии

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Китайские дипломаты хотели тайно выйти на связь с представителями министерств Германии и получить положительную оценку действий Пекина в сдерживании коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Однако Берлин проигнорировал просьбы.

ФРГ считает, что «прозрачность играет ведущую роль в борьбе с пандемией», и «отчетливо» передала это азиатской державе. Оба государства тесно сотрудничают, в том числе и по вопросам здравоохранения, пишет Deutsche Welle.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия COVID-19 заставляет представителей власти принимать всё более жёсткие меры. Так, например, если ранее использование защитных лицевых повязок было опциональной мерой, то сейчас уже на законодательном уровне оно предписывается в ряде государств, охваченных вспышкой коронавируса. И подобные шаги приводят к серьёзным общественным противоречиям.

В мире COVID-19 обнаружили у 2,9 млн жителей, свыше 202 тысяч стали жертвами недуга, более 817 тысяч исцелились.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 80,9 тысячи случаев. Число выздоровевших пациентов составляет 6,7 тысячи человек, умерли 747. В Москве 42,4 тысячи заболевших, более 3 тысяч выписались, летальных исходов 404.