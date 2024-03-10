Власти Франции поразмыслят над законом об эвтаназии Совмин Франции в апреле обсудит законопроект об эвтаназии

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Законопроект об эвтаназии представят в апреле в ходе заседания французского Совмина, сообщил газете La Croix президент страны Эммануэль Макрон. По его словам, первое чтение документа запланировано на май. В разработке подобных законов «противопоказана срочность», подчеркнул политик.

Макрон добавил, что законопроект касается граждан с неизлечимыми болезнями, страдания которых нельзя облегчить другим способом. В то же время прогноз по летальному исходу должен быть краткосрочным или среднесрочным, уточнил он.

Окончательные решения сможет принимать консилиум медиков с согласия пациентов, отметил глава Франции. Термин «эвтаназия» для такой процедуры не совсем уместен, так как он не должен предусматривать обязательное согласие пациентов, заключил Эммануэль Макрон.

Ранее в Республике Тыва приняли закон об эвтаназии бездомных животных. Документ поддержали единогласно 28 депутатов регионального парламента. Аналогичный закон также действует на Чукотке, его разработали на основании многочисленных обращений жителей.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявлял, что эвтаназия бездомных животных является неэффективной мерой по борьбе с проблемой и создает коррупционную ловушку для вовлеченных в процесс. Он призвал решать вопрос системно и не искать легких путей.