Власти Франции могут продлить карантин до середины мая

Президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о продлении карантина в стране. Он готовится к телеобращению к нации, которое запланировано на 13 апреля.
Политик скажет об отмене запрещающих мер после праздничных дней 8–10 мая,
Это довольно удалённая дата, к которой должно стать ясно, можно ли будет начать частичную отмену карантина, отмену, которая будет при этом весьма постепенной, — подчеркнул информатор.
По его словам, главе государства предстоит выбрать одновременно достаточно удалённую и достаточно близкую дату. Это позволит людям осознать необходимость новых усилий, но начать разговор о будущем страны.
В то же время газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на собственные источники
Как писал NEWS.ru, во Франции от коронавируса погибли уже около 14 тысяч человек.
По состоянию на 12 апреля в мире уже 1,78 млн случаев инфицирования, умерли 108,88 тысячи человек, выздоровели 405,94 тысячи.
Добавьте наши новости в избранные источники