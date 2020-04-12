Власти Франции могут продлить карантин до середины мая

https://static.news.ru/photo/026710ce-7cd6-11ea-8f87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niels Wenstedt/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о продлении карантина в стране. Он готовится к телеобращению к нации, которое запланировано на 13 апреля.

Политик скажет об отмене запрещающих мер после праздничных дней 8–10 мая, передаёт France Presse со ссылкой на источник.

Это довольно удалённая дата, к которой должно стать ясно, можно ли будет начать частичную отмену карантина, отмену, которая будет при этом весьма постепенной, — подчеркнул информатор.

По его словам, главе государства предстоит выбрать одновременно достаточно удалённую и достаточно близкую дату. Это позволит людям осознать необходимость новых усилий, но начать разговор о будущем страны.

В то же время газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на собственные источники сообщает , что карантин будет продлён до конца мая, а занятия в школах начнутся не раньше сентября.

Как писал NEWS.ru, во Франции от коронавируса погибли уже около 14 тысяч человек.

По состоянию на 12 апреля в мире уже 1,78 млн случаев инфицирования, умерли 108,88 тысячи человек, выздоровели 405,94 тысячи.