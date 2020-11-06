Виталий Кличко победил на выборах мэра Киева

https://static.news.ru/photo/a49dac94-2038-11eb-b6d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Teschke/wikipedia.org

Действующий мэр украинской столицы Виталий Кличко побеждает в первом туре местных выборов, набирая 50,52% голосов избирателей. Об этом заявила глава киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова.

Больше всего голосов избирателей в едином одномандатном избирательном округе набрал <...> Кличко Виталий Владимирович. Количество голосов, отданных за Кличко Виталия Владимировича, — 365 161, что составляет 50,52%, — цитирует РИА Новости представителя избиркома.

Ранее NEWS.ru писал, что партия «Слуга народа» на местных выборах на Украине потерпела разгромное поражение. Явка на избирательные участки составила 37%, что в разы меньше, чем в прошлые годы. По данным экзитпола, в большинстве регионов побеждает «Оппозиционная платформа — За жизнь», лояльно настроенная к России. На выборах зафиксировано более трёх тысяч нарушений, возбуждено свыше 60 уголовных дел, были на выборах и другие скандалы.

Выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти избираются сроком на пять лет. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос, тогда в течение трёх недель должно состояться повторное голосование.