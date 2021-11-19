Вирусолог предсказал Германии пятую волну COVID

Германию ожидает пятая волна коронавируса в случае, если не будут ускорены темпы вакцинации населения, полагает глава Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер. По его словам, эпидситуация в стране зимой будет зависеть от принятых сегодня мер, сообщает агентство DPA.

Если ограничение контактов и вакцинация не увенчаются успехом согласно текущему моделированию, мы также получим пятую волну, — сказал вирусолог.

Специалист подчеркнул, что властям страны необходимо срочно обеспечить ограничение контактов между людьми. Следует отказаться от проведения массовых мероприятий и крупных торжеств даже в тех регионах Германии, где уровень заболеваемости не слишком высок. По словам вирусолога, эффект от ограничительных мероприятий будет заметен уже через две недели.

Он также призвал повысить темпы вакцинации населения. Эффект данной меры имеет среднесрочный характер и будет заметен через три — пять недель, пояснил эксперт.

В последние несколько недель в Германии отмечается значительный рост заболеваемости коронавирусом. Согласно данным Института Коха, за последние сутки выявлено около 64 тысяч новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в стране заболели более 5,3 млн человек.

Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что страна переживает четвёртую волну коронавируса, и назвал её «пандемией непривитых». Он отметил, что в регионах с низкой вакцинацией отмечается особенно высокий уровень заполнения мест в палатах интенсивной терапии.