Вице-премьер Сербии назвала причину аварии на нефтепроводе «Дружба» Вице-премьер Сербии Михайлович: причиной аварии на нефтепроводе «Дружба» стала диверсия

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Причиной аварии на нефтепроводе «Дружба» является диверсия, заявила вице-премьер Сербии, министр горной промышленности и энергетики республики Зорана Михайлович. По ее словам, которые приводятся на сайте Минэнерго Сербии, речь идет о полноценной энергетической мировой войне, частью которой стало и произошедшее с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Мы сначала думали, что вопрос в обслуживании, говорили, что произошла поломка, а потом выяснилось, что это было не так, а что это была диверсия, — подчеркнула Михайлович.

По ее словам, о полноценной мировой войне в традиционном понимании речь не идет, однако происходящее с нефтепроводом «Дружба», по которому проходит только российская нефть, кажется продолжением того, что произошло с «Северными потоками». Все это не может не повлиять на энергетическую безопасность Европы, а также на рост цен.

На одной из ниток нефтепровода «Дружба» в Польше ранее обнаружили разгерметизацию. Компания местного оператора уточняет, что по данной магистрали углеводороды поступают в Германию. На место ЧП выехали аварийные службы, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам. Причины происшествия пока неизвестны. Сообщалось, что вторая нитка нефтепровода работает в штатном режиме, однако впоследствии давление упало и там.