Ветеран «Альфы» оценил вероятность госпереворота на Украине Ветеран «Альфы» Гончаров: граждане Украины не хотят отставки Зеленского

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Граждане Украины не хотят отставки президента Владимира Зеленского, считает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что заявления о попытке государственного переворота — это вброс украинского лидера. По его мнению, Зеленский понимает, что есть факторы, из-за которых он может покинуть свой пост.

Я думаю, что это заявление — очередной вброс Зеленского. Он понимает, что есть факторы, которые могут заставить его покинуть пост президента. Я также хочу отметить, что несмотря на различные слова политиков, около 60-70% украинцев поддерживают Зеленского, и какая-то большая часть уверены, что они одержат победу над Россией, — пояснил Гончаров.

Ветеран «Альфы» подчеркнул, что такие вбросы нужны Зеленскому для дополнительной поддержки со стороны Запада. По его словам, в Европе продолжают надеяться, что украинский лидер сумеет изменить что-то на линии фронта. Как считает Гончаров, сместить Зеленского может не общественность, а верхушка военного командования.

Если Зеленского и свергнут, то это будет не общественность, а верхушка военного командования, СБУ или главное управление разведки. Только военные могут провести госпереворот. Все остальное нереально, потому что там ужесточается тоталитарный режим. Соответственно, вариант гражданской войны на Украине исключен, — заключил ветеран «Альфы».

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины задержала граждан, планировавших захват здания Верховной рады и провокации после Дня Конституции страны. Отмечается, что они готовили беспорядки в Киеве, которые должны были привести к госперевороту.