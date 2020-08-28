Без права выбора: Верховную раду упрекнули в нагнетании ситуации в Донбассе

https://static.news.ru/photo/9029225e-eab2-11ea-a7ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Постановление Верховной рады о назначении на Украине 25 октября местных выборов с запретом их проведения на неподконтрольной территории Донбасса не соответствует духу Минских соглашений. Такое мнение высказал замглавы украинской делегации в Контактной группе Витольд Фокин.

Он отметил, что парламентарии приняли решение, которое позволило Центризбиркому страны отказать в праве голоса даже тем гражданам, что живут на неоспоримо украинской территории.

Рада приняла решение, которое прямо противоречит Минским соглашениям. А ЦИК отказался проводить выборы местных органов власти не только в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей, но и на подконтрольной территории Донбасса, — сказал Фокин в интервью изданию «Страна».

При этом, добавил он, если рада откажется рассматривать обращение руководителя украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука о несоответствии решения парламентариев законодательству страны и Минским соглашениям, то это фактически будет означать, что депутаты не заинтересованы в налаживании мирной жизни на востоке Украины.

Верховная рада 17 июля назначила местные выборы на Украине на 25 октября, одновременно с этим запретив их проведение на неподконтрольной части Донбасса.

В документе, в частности, условием организации голосования названы передача Киеву контроля над границей с РФ, вывод «незаконных вооружённых формирований» и техники и восстановление в регионе «конституционного строя» в соответствии с законодательством Украины.

Российская сторона считает эти требования нарушением Минских соглашений. Они предполагают предоставление Донбассу особого статуса и проведение там выборов на условиях, согласованных с представителями региона. Только после этого Киев должен получить контроль над границей.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук во второй половине августа письменно обратился к Верховной раде с просьбой привести постановление о выборах в соответствие с Минскими соглашениями. Обращение было рассмотрено на закрытом заседании комитета по вопросам организации государственной власти 26 августа, однако никаких решений принято не было.

По результатам заседания стало известно, что Рада намерена проработать проект специального закона о выборах в Донбассе.

Как писал NEWS.ru, Фокин назвал реализацию Минских соглашений единственным путём к достижению мира на востоке страны.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ДНР и ЛНР). Это произошло на фоне силовой смены власти в стране. Ни одно государство новые республики не признало