Венгрия станет первой страной ЕС, которая откроет границы для россиян

https://static.news.ru/photo/bea050be-c4a9-11ea-8cfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bergadder /pixabay.com

Россия вошла в «жёлтый список» стран, согласно которому жители страны могут посещать Венгрию с 15 июля, но с некоторыми ограничениями.

Венгерские эпидемиологические власти решили разделить страны с возможным высоким риском COVID-19 на «красные» и «жёлтые» списки, сообщает РИА Новости.

Россия вошла в «жёлтый» список. Таким образом все въезжающие в Венгрию из России должны пройти медицинское обследование и подтвердить отсутствие коронавирусной инфекции. Обследование будет производиться уже после въезда в страну. При этом, обследования должны будут проходить как россияне, так и венгры, которые прибыли из России.

Если коронавирусная инфекция у въезжающего в страну не будет подтверждена, то затем следует обязательный двухнедельный карантин. Но карантина можно избежать. Для этого потребуется сделать тест на коронавирусную инфекцию дважды в течение пяти дней. Перерыв между тестами должен быть не менее двух суток (48 часов). Тесты, конечно, должны быть отрицательными и подтверждены документом на венгерском или английском языках.

В «жёлтый» список также попали прибывающие из Болгарии, Румынии, Португалии, Сербии, Великобритании и Швеции. Однако списки будут регулярно пересматриваться, в зависимости от эпидемиологической ситуации в той или иной стране.

Пересмотр этого списка будет проводиться в середине июля. И пока что рано сказать, кто туда попадёт, — привели слова посла Евросоюза в РФ Маркуса Эдерера в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, в «красный» список на въезд в Венгрию попали среди прочих Албания, Черногория и Украина. Въезд иностранцев из стран «красной» зоны будет запрещён. Также отмечается, что въезд из Хорватии пока не регламентирован.