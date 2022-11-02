Великобритания ввела санкции против бывших руководителей Evraz Group

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Александр Абрамов

Британское правительство ввело санкции против бывших руководителей горно-металлургической компании Evraz Group Александра Фролова и Александра Абрамова, сообщается на сайте МИД Соединенного Королевства. Помимо этого, санкции были введены в отношении гендиректора «Татавтодора» Айрата Шаймиева и гендиректора компании «Таиф» Альберта Шигабутдинова.

В качестве основания для введения ограничений британский МИД указал: «получение ими выгоды от правительства России или его поддержка». Санкции подразумевают запрет на въезд в Великобританию, а также заморозку активов на территории страны.

Сегодняшние санкции расширяют санкции Великобритании против олигархов и нацелены на тех, кто действует в стратегически важных областях, которые поддерживают промышленную военную машину [президента России Владимира] Путина, — сказано в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

В июле Великобритания ввела новые санкции против России, которые коснулись импорта золота из страны, а также установила полный запрет на импорт угля и нефти. Запрет на импорт угля вступил в силу 10 августа, поставки нефти будут ограничены с 31 декабря 2022 года.

30 сентября стало известно, что власти Великобритании и США ввели санкции в отношении главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Великобритания также ввела новые запреты на экспорт услуг и товаров, направленные против «уязвимых секторов российской экономики», в ответ на вступление в РФ бывших украинских территорий.