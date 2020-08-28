Великобритании предсказали гибель 85 тысяч человек от COVID-19

Предстоящей зимой в Великобритании жертвами коронавируса могут стать до 85 тысяч человек. Об этом говорится в прогнозе Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage), подготовленном для правительства.
В нём допускается повторное введение ряда ограничений в связи с распространением коронавируса, которые могут сохраниться до марта 2021 года. В документе также отмечено, что речь идёт о наихудшем сценарии, который возможен, если власти не будут закрывать школы на карантин, а правительственные меры, по борьбе с инфекцией, окажутся эффективными только на 40%,
В прогнозе предполагается, что госпитализированы будут до 8,9% заразившихся. При этом более трети из них (35,3%) попадут в реанимацию. Умереть могут до 43,3% госпитализированных.
Предназначенный для властей прогноз случайно попал в руки журналистов. Представитель кабмина заявил, что Лондон будет готовиться к широкому спектру сценариев, в том числе и «разумно наихудшему».
По данным университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в Англии COVID-19 заболели более около 334 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 41,5 тысячи заразившихся.
Ранее NEWS.ru писал, что главный санитарный врач Англии Крис Уитти усомнился в появлении в стране вакцины от коронавируса предстоящей зимой. По его мнению, для этого необходимо не менее полугода.
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