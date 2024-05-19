«Ведет в пропасть»: в Германии рассказали о последствиях помощи Украине Депутат Вагенкнехт: расширение помощи Киеву толкает Украину и ФРГ в пропасть

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт считает, что стратегия по расширению военной помощи Киеву ведет к пропасти не только саму Украину, но и Германию. Заявление немецкого политика появилось на ее странице в соцсети Twitter (X) на фоне запроса Минобороны ФРГ о выделении дополнительных €3,8 млрд из средств государственного бюджета, чтобы помочь Украине.

Еще миллиарды на оружие, хотя украинцев, желающих воевать, почти не осталось. Этот курс ведет нас и Украину в пропасть. Переговоры о прекращении огня более чем назрели, — заявила она.

Издание Bild am Sonntag сообщало, что немецкое оборонное ведомство запросило почти €4 млрд у правительства для военной поддержки Киева. По данным газеты, глава Минобороны ФРГ уже провел консультации с канцлером Олафом Шольцем по данному вопросу. Инициатива будет рассмотрена в июне в рамках парламентских заседаний, при этом немецкий Минфин уже дал согласие на финансирование.

Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс признался, что поставил бы на победу Украины и ее партнеров над Россией. По его словам, Лондон не может позволить Москве победить в этом противостоянии, поэтому необходимо как можно скорее предоставить Киеву военную помощь.