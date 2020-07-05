Ватикан одобрил резолюцию Совбеза ООН по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/2ed697ae-beb4-11ea-8967-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ã‚Â©Alessia Giuliani/Global Look Press

Папа Римский Франциск одобрил принятую Совбезом ООН резолюцию, призывающую прекратить огонь на время пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и принять меры по борьбе с заболеванием. Об этом глава Ватикана заявил 5 июля 2020 года во время воскресной проповеди на площади Святого Петра в Риме.

Крайне важно требование немедленного и глобального прекращения огня, что позволит установить мир и безопасность для обеспечения гуманитарной помощи. Надеюсь, что это решение будет строго выполняться во благо всех страждущих, — приводит слова Франциска YouTube-канал Vatican News.

Религиозный деятель также надеется, что документ станет «первым смелым шагом во имя будущего мира». Совет Безопасности ООН принял 1 июля 2020 года резолюцию по COVID-19 и обратился ко всем конфликтующим странам с призывом прекратить огонь сроком на 90 дней. Документ был принят единогласно. С соответствующей инициативой Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил 23 марта. Проект резолюции, предложенный Францией и Тунисом, рассматривался три месяца, начиная с апреля.

По мнению дипломатов, главные споры по поводу документа возникли между представителями США и КНР. В итоге по настоянию Белого дома из текста убрали упоминание о роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с инфекцией.

Кроме того, в резолюции не указывается страна происхождения COVID-19 (КНР). Также в документе отмечается — прекращение огня не касается военных операций против «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в России), «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) и других граждан, движений и организаций, связанных с боевиками и радикальными структурами, признанными таковыми СБ ООН.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире заразились COVID-19 свыше 11,2 млн человек, более 530 тысяч скончались. РФ занимает третью строчку по количеству заболевших. На первом месте США — 2 839 542 инфицированных (129 676 умерло, 894 325 выздоровело), на втором Бразилия — 1 577 004 (990 731 выздоровело, умерло 64 265).

Медики выявили 6736 случаев коронавируса нового типа за последние сутки в РФ в 84 регионах страны. За всё время пандемии зарегистрирован 681 251 пациент с подтверждённым COVID-19 в 85 субъектах. Также за минувшие 24 часа скончались от COVID-19 134 жителя РФ. Число жертв заболевания в РФ достигло 10 161.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Иране 163 человека скончались за сутки из-за коронавируса, что стало новым рекордом страны по числу умерших от COVID-19. За последние 24 часа медики выявили 2560 новых случаев заражения COVID-19.

В Исламской Республике общее число пациентов с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении заболевания, достигло 240 438, жертв — 11 571. Выздоровели 201 330 человек.