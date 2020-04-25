Варшава с 4 мая разрешит заниматься спортом на небольших площадках

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Польские власти с 4 мая 2020 года разрешат жителям страны заниматься спортом на небольших площадках под открытым небом. Объекты были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), рассказал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

По его словам, кроме восстановления экономики правительство задумалось о «возвращении к спортивной жизни» в государстве, пишет ТАСС. Согласно распоряжению, одновременно на одном объекте смогут находиться не более шести человек. Позже Варшава откроет доступ к школьным спортзалам и закрытым помещениям.

В Польше число выявленных случаев COVID-19 достигло 11 067 человек, 499 заболевших умерли, 2 126 выздоровели.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,8 млн человек, погибли свыше 197 тысяч, поправились более 789 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что семь миллионов масок, закупленных польской корпорацией KGHM на государственные деньги в Китае, имеют поддельные сертификаты качества.

На опубликованном в соцсетях документе стоит знак CE, якобы подтверждённый итальянской компанией Ente Certificazione Macchine (ECM). В начале апреля ECM заявила, что не выдаёт сертификаты качества, так как не является уполномоченной в области средств индивидуальной защиты.