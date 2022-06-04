В Запорожской области нейтрализовали группу диверсантов с Украины Администрация Запорожской области: в регионе нейтрализовали группу диверсантов с Украины

Фото: Gilles Bader/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские силовики под Мелитополем нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Диверсанты имели отношение к спецслужбам Украины, отметил он в беседе с РИА Новости.

В Мелитопольском районе ликвидирована диверсионно-разведывательная группа террористов [президента Украины Владимира] Зеленского. В неё входили хорошо подготовленные люди, имеющие прямое отношение к украинским спецслужбам, — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что члены ДРГ при задержании попытались оказать сопротивление, но были ликвидированы силовиками. Делом занимаются следователи, уточнил представитель ВГА.

Ранее стало известно, что власти Запорожской области надеются в скором временем войти в состав России вместе с другими освобожденными территориям, заявил глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий. Он добавил, что новые территории должны войти в состав РФ в качестве федерального округа.