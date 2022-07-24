В Запорожье рассказали о роли России в будущем референдуме Член ВГА Рогов: власти Запорожской области могут попросить Россию о помощи с референдумом

Власти Запорожской области могут обратиться к России за помощью в вопросе проведения референдума в регионе, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в интервью РИА Новости. Он пояснил, что в регионе пока справляются своими силами, но в ближайшее время могут обраться за консультацией к российской стороне.

Сейчас мы работаем своими силам. Когда уже будет полная картина по подготовке к референдуму, то за консультациями, за опытом мы можем обратиться к российской стороне. Это понимание будет в ближайшем будущем, — сказал Рогов.

Он также призвал к постоянной дислокации российской армии в регионе. По его мнению, это станет гарантом безопасности от попыток внешней агрессии.

Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий 14 июля сообщал, что референдум о присоединении региона к России пройдет в начале осени. Предполагается, что его проведут в первой половине сентября, окончательная дата будет утверждена исходя из готовности к мероприятию.