В Запорожье на АЭС подключили шестой энергоблок

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о необходимости улучшения отношений между Берлином и Вашингтом. По его словам, на сегодняшний день они не соответствуют запросам двух стран.

Трансатлантические отношения чрезвычайно важны, они остаются важными, и мы также работаем над тем, чтобы у них было будущее. Однако в том виде, в каком они сейчас, они больше не отвечают...