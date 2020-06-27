В Запорожье на АЭС подключили шестой энергоблок

Пресс-служба компании «Энергоатом» сообщила о подключении шестого энергоблока на Запорожской атомной электростанции. Он был выведен из резерва.
Энергоблок №6 Запорожской АЭС выведен из резерва и подключен к энергосистеме. На данный момент в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС. На энергоблоке №4 идет 59-е сутки плановый капитальный ремонт, на энергоблоке №5 — 74-е сутки планового среднего ремонта, энергоблок №1 находится в резерве, — цитирует сообщение РИА Новости.
По словам руководителей АЭС, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. На данный момент радиационный фон соответствует всем нормам.
Запорожская АЭС считается крупнейшим энергетическим объектом на Украине. Её мощность превышает 6000 МВт.
Как писал NEWS.ru, в апреле 2020 года на Украине отключился третий энергоблок Ровенской АЭС. Соответствующую информацию сообщил глава комитета по энергетике Рады Андрей Герус.