В ВСУ рассказали о немедленном поражении украинских самолетов при взлете

Фото: wikipedia/Mike Freer/Global Look Press

Украинские самолеты терпят поражение сразу после взлета с аэродрома, рассказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в эфире телеканала «Рада». По его словам, судна обстреливаются как с земли, так и с воздуха.

Мы еще не успеем подняться с аэродрома, а наш самолет будет в зоне поражения. Наши самолеты каждый день обстреливаются. Обстрелы идут как с земли, так и с воздуха, — сказал военный.

Он отметил, что украинские самолеты подвергаются атаке «ежеминутно». Во время выполнения заданий пилотов ВСУ преследуют от пяти до девяти воздушных судов разного типа, пожаловался Олещук.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пилоты ВСУ начали тренировки на шведских истребителях JAS Gripen. Он также подчеркнул, что в ближайшее время Стокгольм может передать Киеву эти самолеты. Кроме того, Зеленский заявил, что на территории Украины будут производиться шведские боевые машины пехоты CV-90. По его словам, власти страны сделают все, чтобы первая партия БМП появилась как можно скорее.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что украинские военные получат американские истребители F-16 после того, как пилоты окончат курсы обучения по управлению летательными средствами. По его словам, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен уже оповестил своих европейских коллег о скорой передаче самолетов ВСУ.