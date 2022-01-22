В ВОЗ назвали «омикрон» началом конца пандемии в Европе

Штамм коронавируса «омикрон» может положить конец пандемии COVID-19 в Европе. Такое предположение высказал директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. По его мнению, рост заражений позволит сформироваться глобальному иммунитету среди населения континента. Об этом он рассказал в интервью AFP.

Вполне вероятно, что регион приближается к своего рода завершающей фазе пандемии, — сказал Клюге.

По его словам, после периода резкого роста числа случаев «омикрона» у населения континента сформируется глобальный иммунитет — в связи с заражениями, вакцинацией, а также из-за сезонных особенностей.

Мы ожидаем период затишья, прежде чем COVID-19, возможно, вернётся ближе к концу года, но это не означает, что вернётся пандемия, — отметил Клюге.

Однако при этом эксперт подчеркнул, что прогнозы могут не соответствовать реальности и нужно быть осторожными.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикрон» не станет выходом из пандемии, потому что из-за быстрого распространения этого штамма возрастает вероятность возникновения более опасного варианта коронавируса. Чтобы этого не произошло, за полгода нужно привить 75–80% населения России.