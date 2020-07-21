В Верховной раде оценили, сколько президентских обещаний выполнил Зеленский

Первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский выполнил приблизительно 20% своих предвыборных обещаний за первый год в должности.
Если взять комплексную пятилетнюю программу президента по основным пунктам, которые он озвучивал, то мы посчитали, что около 20% тех обещаний, которые он сделал, — это вопрос снятия неприкосновенности, ответственности за кнопкодавство и ряд других — он уже выполнил. И за первый год 20% — это неплохо. Дальше идут дела посложнее, — процитировали заявление Руслана Стефанчука в РИА Новости.
Вице-спикер Верховной рады отметил, что Владимиру Зеленскому осталось выполнить обещанные экономические реформы и системные преобразования.
Но и тут у нас уже есть наработанные ответы, как они будут продвигаться, — привели слова политика в агентстве.
Ранее NEWS.ru писал, что петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей. Её подписали 25 тысяч украинцев. Теперь глава государства должен рассмотреть её и дать ответ. Автором документа стал политолог Виктор Уколов. Петиция основывается на признании Зеленского, что он не задекларировал 5,1 млн гривен дохода (около 13,3 млн рублей) от погашения облигаций.