В Верховной раде оценили, сколько президентских обещаний выполнил Зеленский

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Лидеры стран и правительств Евросоюза по итогам пятидневного саммита смогли достичь соглашения относительно антикризисного плана по восстановлению европейской экономики после пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Итоговый вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составил €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 год. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Ранее стало известно, что по итогам третьего дня саммита лидеры европейских государств и правительств не смогли сформировать бюджетный план. Позднее участники саммита получили финальные компромиссные предложения по созданию фонда восстановления...