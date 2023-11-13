В Венгрии рассказали о степени готовности Украины к вступлению в Евросоюз Глава МИД Венгрии Сийярто: Украина не готова к условиям членства в ЕС

Фото: Hermann Wöstmann/dpa/Global Look Press

Украина крайне далека от соответствия критериям для начала переговоров о вступлении в Евросоюз и не сможет присоединиться к сообществу, поскольку на ее территории продолжается военный конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Брюсселе. Глава ведомства подчеркнул, что вовлечение в союз новых стран должно привносить в него мир, а не военные конфликты.

Украина все еще очень далека от выполнения условий для начала процесса вступления в ЕС. Поэтому ни о каком прогрессе для начала переговоров в данном случае не может быть и речи. Не говоря уже о том, что процесс ее вступления в Европейский союз не может быть завершен [из-за военного конфликта]. Процесс расширения должен нести мир, а не войну в Европейский союз, — подчеркнул Сийярто, чье высказывание транслировалось на его странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Сийярто считает, что Брюссель должен изменить подход к Киеву и санкциям в отношении России, потому что его нынешняя политика оказалась ошибочной. Впрочем, венгерский политик признался, что не питает больших иллюзий по поводу способности европейских коллег сделать правильные шаги в этом направлении.

10 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил, что Украина не готова к началу переговоров о членстве в Евросоюзе. Также он подчеркнул, что Венгрия никогда не согласится увязать вопрос выплаты Украине из бюджета ЕС и ее членство с возвращением Будапешту замороженных денег из европейских фондов.

Кроме того, камнем преткновения между соседними странами является вопрос о венгерском языке, на котором говорит часть населения на западе Украины, в Закарпатье. Согласно закону Верховной рады, в стране единственным официальным языком является украинский. В Будапеште восприняли такое решение как дискриминацию. Кабмин страны ЕС предложил провести так называемые национальные консультации, чтобы понять, готовы ли граждане к приему Украины в Евросоюз.

Ранее стало известно, что ЕС планирует дать оценку прогрессу Украины на пути к членству в ЕС и, возможно, предъявить дополнительные условия для вступления. Новые требования могут быть связанны с борьбой против коррупции и защитой прав меньшинств. Решение о возможности начала официальных переговоров о членстве Украины ожидается на саммите лидеров ЕС, который состоится 14–15 декабря.