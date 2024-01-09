В Венгрии назвали условие снятия вето с помощи Украине Politico: Венгрия может снять вето с помощи Киеву в случае ежегодного пересмотра

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look press

Венгрия может одобрить помощь Украине со стороны Евросоюза, если голосование по ней будет проходить ежегодно, сообщила газета Politico. Однако дипломаты в Брюсселе считают, что такая схема позволит Будапешту постоянно выдвигать свои условия.

Будапешт дал понять, что может снять свое вето при условии, что Европейский совет каждый год будет заново пересматривать помощь Украине. На практике это дало бы (премьеру Венгрии Виктору - NEWS.ru) Орбану возможность каждый год блокировать финансирование ЕС для Украины — или получить уступки от Брюсселя за отказ от его вето, — говорится в сообщении.

В декабре Венгрия заблокировала очередной транш военной помощи Украине. Страна препятствует увеличению долгосрочного бюджета ЕС на 2024–2027 годы, включающего €50 млрд финансовой поддержки Киеву. Орбан заявил, что готов снять вето на предоставление финансирования в обмен на доступ к средствам из европейских фондов, предназначенным для Будапешта.

До этого Орбан заявлял, что Европейский союз не готов и не может принять в свои ряды Украину. Он указал, что на это есть несколько причин, одна из которых — коррумпированность страны. Более того, отметил политик, отчеты об условиях, которые выполнил Киев, являются ложью.