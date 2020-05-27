В Великобритании за сутки резко возросло число смертей от коронавируса

https://static.news.ru/photo/deaf6cda-a043-11ea-affb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

За сутки число погибших от коронавирусной инфекции увеличилось за сутки на 412 человек. Об этом сообщил Минздрав Соединённого королевства.

Всего с начала пандемии умерли 37 460 пациентов. Количество выявленных новых заражений увеличилось на 2013, до 267 240 человек, отметили в ведомстве, заявление которого приводит РИА Новости.

Накануне в Британии умерли 134 человека, положительные анализы на коронавирус были у 2004 человек.

Сейчас в мире более 5,5 млн заразились COVID-19, более 350 тысяч умерли, более 2,2 млн выздоровели. В России насчитывается 370 680 подтверждённых случаев COVID-19. За сутки число заболевших увеличилось на 8338. Выздоровели 142 208 пациентов, жертвами опасного заболевания стали 3958 человек. За сутки их число увеличилось на 161.

В Москве — 171 443 заболевших. Прирост за сутки составил 2140 заболевших, 67 458 выздоровели, 2183 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее глава ВОЗ примет участие в саммите по разработке вакцины от COVID-19.