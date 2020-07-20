В Великобритании нашли замену Huawei для работы над сетями 5G

https://static.news.ru/photo/f6b24cf6-c999-11ea-aa27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Long Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британские власти сообщили, что в работах по развёртыванию сетей 5G китайскую компанию Huawei Technologies заменят японские компании NEC Corp и Fujitsu Ltd.

Представители властей Соединённого Королевства 16 июля провели закрытые переговоры с коллегами из Японии, ключевой темой которых стала работа над сетями 5G без участия компаний из КНР, передаёт Nikkei.

Как писал NEWS.ru, ранее министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта страны Оливер Дауден заявил, что британский кабмин собирается отказаться от оборудования китайской компании Huawei в национальной инфраструктуре связи поколения 5G. По его словам, до конца текущего года национальные операторы связи не смогут покупать оборудование 5G у Huawei. Министр отметил, что к 2027-му Лондон полностью заменит всю технику Huawei в королевских сетях 5G.

Власти Соединённых Штатов считают китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности. По мнению главы Федеральной комиссии США по коммуникациям, обе компании напрямую связаны с Коммунистической партией и военными КНР. Кроме того, в соответствии с китайскими законами корпорации обязаны сотрудничать с разведывательными службами страны и предоставлять информацию по их запросам.

24 июня госсекретарь США Майк Помпео выступил с «предупреждением» об опасности использования технологий китайской компании Huawei. По его словам, опасность деятельности Huawei осознают «граждане всего мира», через технологии компании данные граждан могут попасть в Китай.