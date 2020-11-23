В Великобритании испытывают новую схему тестирования на коронавирус

https://static.news.ru/photo/e7ec12d4-2dac-11eb-ba60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta PedersenZB/Global Look Press

Британские власти пытаются избавить жителей страны от «автоматической» двухнедельной самоизоляции после контакта с больными COVID-19 с помощью нового порядка сдачи тестов. Об этом рассказал премьер-министр Королевства Борис Джонсон во время видеосвязи с членами парламента.



Схема, при которой люди, бывшие в контакте с заразившимися коронавирусом, будут тестироваться каждый день в течение недели и будет испытана в Ливерпуле, — пояснил Джонсон, слова которого приводит РИА Новости.

Благодаря ежедневному тестированию, контактировавшим с заражёнными придётся самоизолироваться только, если у них появятся симптомы заболевания, подчеркнул премьер. Сам Джонсон сейчас также находится на самоизоляции. Он контактировал с парламентарием, у которого позже тест на COVID-19 дал положительный результат.

Кроме того, в Великобритании рассматривают возможность выдавать гражданам специальные пропуска. Они позволят им не находиться на изоляции и следовать правилам социального дистанцирования. Получить их смогут только те, кто регулярно проходят проверку на наличие коронавируса и кто имеет два отрицательных результата ПЦР-тестов в неделю.

Ранее Джонсон рассказал, что Вместо введённого в Англии локдауна, который закончится 3 декабря, в стране будет действовать ужесточённая трёхуровневая система местных ограничений. В Великобритании откроются магазины непродовольственных товаров, спортзалы, спортцентры, парикмахерские, люди смогут встречаться на улице, собираясь не более, чем по шесть человек. Пабы и рестораны смогут работать в прежнем режиме, существовавший запрет на работу после 22:00 будет снят, сообщал NEWS.ru.