В украинском правительстве назвали «вопросом времени» вступление в ЕС

https://static.news.ru/photo/f90d4fd4-c6ae-11ea-a25b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/Global Look Press

Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина рассказала о процессе внедрения европейских норм в стране. По её словам, государство точно станет членом ЕС.

Она отметила, что в настоящий момент политический диалог между Киевом и Брюсселем находится на очень высоком уровне. Власти страны формируют дорожную карту из более чем 60 законов, направленных на евроинтеграцию, говорится на сайте кабмина страны.

Есть понимание того, что Украина хорошо идёт по пути реформ. <...> Это колоссальная работа, но уверяю: Украина юридически и технически готова стать частью европейской системы, то есть Украина точно станет членом ЕС — это лишь вопрос времени, — подчеркнула она.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина намерена пересмотреть соглашение об ассоциации между страной и Европейским союзом. Об этом заявил украинский вице-премьер по вопросам евро-атлантической интеграции Вадим Пристайко.