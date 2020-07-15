В украинском правительстве назвали «вопросом времени» вступление в ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина рассказала о процессе внедрения европейских норм в стране. По её словам, государство точно станет членом ЕС.
Она отметила, что в настоящий момент политический диалог между Киевом и Брюсселем находится на очень высоком уровне. Власти страны формируют дорожную карту из более чем 60 законов, направленных на евроинтеграцию,
Есть понимание того, что Украина хорошо идёт по пути реформ. <...> Это колоссальная работа, но уверяю: Украина юридически и технически готова стать частью европейской системы, то есть Украина точно станет членом ЕС — это лишь вопрос времени, — подчеркнула она.
Ранее NEWS.ru писал, что Украина намерена пересмотреть соглашение об ассоциации между страной и Европейским союзом. Об этом заявил украинский вице-премьер по вопросам евро-атлантической интеграции Вадим Пристайко.
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