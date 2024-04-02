Союзников Украины уличили в планировании полетов БПЛА к объектам в России CNN: союзники помогают Киеву планировать полеты БПЛА к объектам в России

Фото: МО РФ

Украина согласовывает полеты БПЛА, которые атакуют объекты инфраструктуры в России, с союзниками, сообщили телеканалу CNN источники. Точность беспилотников объяснили использованием спутниковых данных и искусственного интеллекта.

Пуски согласовываются заранее с нашими союзниками, летательные аппараты следуют намеченным планам, что позволяет наносить удары с точностью до метра, — заявил собеседник телеканала.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США призвали Украину прекратить атаки на российские энергетические объекты. Вашингтон предупредил Киев о возможном росте мировых цен на нефть из-за подобного рода атак. Предупреждения адресовали высокопоставленным чиновникам СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

FT приводит слова одного из представителей американской стороны, согласно которым США все больше разочаровываются из-за атак украинских дронов по нефтяным объектам в России. Кроме того, опасения Белого дома обусловлены тем, что Москва якобы может принять ответные меры против энергетической инфраструктуры, на которую опираются и западные страны.