В США рассказали о проблемах с танками у ВСУ

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У западных стран почти закончились запасы танков Т-72, которые ранее поставлялись на Украину, пишет журнал Military Watch Magazine. Отмечается, что теперь на Украину будут поставлять машины на базе танков Т-55 и словенские танки M-55, оборудованные орудием калибра 105-мм, к которым у ВСУ нет боеприпасов.

Полезность M-55 для Украины остаётся сомнительной из-за калибра его основного орудия: он несовместим с имеющимися типами боеприпасов, — говорится в материале.

Украина ранее просила Запад срочно обеспечить ее современными танками. При этом западные партнеры не спешат выполнять заявки Киева, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Собеседники издания указали, что в списке пожеланий Украины танки вышли на первое место на фоне контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях. Киев мечтает об американских Abrams и немецких Leopard.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от ФРГ не оглядываться на союзников, а подать им пример, поставив Киеву танки. Берлин должен взять на себя ответственность, отметил он. При этом Зеленский поблагодарил Берлин за военную и финансовую поддержку, но указал, что для победы Киеву нужно больше.