Обвинявшая принца Эндрю в изнасиловании правозащитница найдена мертвой NBC: обвинявшую принца Эндрю в насилии правозащитницу нашли мертвой в Австралии

Правозащитница Вирджиния Джуффре, которая ранее заявила о сексуальном насилии со стороны британского принца Эндрю, была обнаружена мертвой, сообщили члены ее семьи. Тело женщины нашли в ее доме в Австралии, передает NBC.

С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Вирджиния скончалась прошлой ночью на своей ферме в Западной Австралии, − говорится в материале.

Джуффре обвиняла члена королевской семьи, а также финансиста Джеффри Эпштейна в изнасиловании, напомнили журналисты. Правозащитница является «самым ранним и громким из голосов», сделавшим подобные заявления. Также правоохранительные органы получали от нее информацию, которая позже была использована в ходе расследования против подруги финансиста Гилейн Максвелл.

Ранее была обнародована переписка младшего брата короля Карла III британского принца Эндрю с Эпштейном. Причем она датируется февралем 2011 года. К тому времени особа королевской крови публично заявил, что оборвал все связи с финансистом. Некоторые из электронных писем были отправлены в тот день, когда принцу предъявили обвинения в насилии. Переписка была передана в суд Лондона для дальнейшей экспертизы.